Mit einer Abschiedsparty endete die Geschichte des Tuttlinger Real-Marktes. Erster Bürgermeister Emil Buschle bedankte sich bei den Mitarbeitenden für ihr langjähriges Engagement. Das teilt die Stadtverwaltung Tuttlingen mit.

Gute Arbeit gemacht

„Ob Großmarkt 2000, Multi Markt, extra Markt und zuletzt Real – über Jahrzehnte hinweg war dies eine Erfolgsgeschichte in der Einzelhandelslandschaft von Tuttlingen“, so Erster Bürgermeister Emil Buschle bei der Abschiedsfeier. Über viele Jahre hinweg habe des Team einen hervorragenden Job gemacht.

Denkwürdiger Moment

Die Feier im ehemaligen Getränkemarkt sei ein denkwürdiger Moment – sowohl für die Beschäftigten selber, aber auch für alle andere, die zur Abschiedsparty gekommen waren – gewesen. Die nun vollzogene Schließung sei ein trauriger Moment – nicht nur für die Beschäftigten sondern für die Stadt und das Umland.

Die Ursachen

Leider hätten die Inhaber in den vergangenen Jahren nichts mehr in den Laden investiert und die Bediensteten hätten oftmals unter unzumutbaren Bedingungen arbeiten müssen. Erster Bürgermeister Buschle bot in diesem Zusammenhang den Mitarbeitern an, ihnen bei der Jobsuche behilflich zu sein.

Buschle und auch Betriebsseelsorger Thomas Maile und Gewerkschaftssekretär Hans-Peter Menger hofften, dass die freundschaftlichen Bindungen, die zwischen den Mitarbeitenden über viele Jahre entstanden seien, nicht abbrechen und auch weiter gepflegt werden.