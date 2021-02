Tuttlingen Nur für Abonnenten vor 3 Stunden

Gasalarm in einer Fertigungshalle führt zu Evakuierung und Großeinsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungskräften

Rund 50 Mitarbeiter einer Firma an der Ludwigstaler Straße wurden am Montagvormittag evakuiert. Der Grund war ein Gasgeruch in einer Fertigungshalle.