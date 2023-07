In den Bereich des Vandalismus rückt die Polizei die Vorkommnisse am frühen Samstagabend, 29. Juli. Eine Gruppe unbekannter Jugendlicher sei in Möhringen unterwegs gewesen und habe auf der Stephansfelder Straße und der Dornierstraße ihr Unwesen getrieben. Die Jugendlichen hätten in einer Tiefgarage einen Feuerlöscher von der Wand genommen und ihn ausgeleert.

Anschließend seien die Zwölf- bis 16-Jährigen über die Donaueschinger Straße in die Dornierstraße geflüchtet und hätten ein vermutlich abgebrochenes, steinernes Stuhlbein gegen die gläserne Eingangstür eines Unternehmens geworfen. Hierdurch ging diese zu Bruch.

Die Höhe des entstandenen Schadens ist der Polizei noch nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise zu den Tätern nimmt das Polizeirevier Tuttlingen unter 07461 9410 entgegen.