Ein unbekannter Täter ist im Zeitraum zwischen Samstag, 29. Juli, bis Freitag, 11. August, in ein Wohnhaus in der Brenntenstraße eingebrochen – die ersten beiden Wochen der Sommerferien.

Der Unbekannte hat laut Polizei bei einem Wohnhaus an der Brenntenstraße ein Fenster aufgehebelt und sei so in die Innenräume des Einfamilienhauses gelangt.

Dort habe er sämtliche Räume und Schränke untersucht. Ob der Täter etwas entwendet hat, sei noch nicht bekannt. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges im Bereich der Brenntenstraße beobachtet haben oder sonst Hinweise auf die Identität des oder der Einbrecher geben können, werden gebeten, sich unter 07461 9410 bei der Polizei Tuttlingen zu melden.