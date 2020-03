Die Notbetreuung im Kindergarten Möhringer Vorstadt muss vorerst eingestellt werden. „Eine Erzieherin zeigt Corona-Symptome, jetzt muss der Test abgewartet werden“, informiert Stadtsprecher Arno Specht.

Bislang befanden sich zwei Kinder in der Notbetreuung in der Möhringer-Vorstadt. Für sie gibt es derzeit keine Alternativ-Bertreuung – schließlich könnten auch sie Träger des Virus sein und so andere Kinder infizieren. Dies soll aber auf jeden Fall vermieden werden.

„Je nachdem, wie der Test der Erzieherin ausfällt, kann die Notbetreuung eventuell schon schnell wieder aufgenommen werden. Ansonsten müsste sie für zwei Wochen ausgesetzt werden“, so der Stadtsprecher abschließend.