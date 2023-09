Unbekannte Täter sind am Montagabend, etwa im Zeitraum von 19 Uhr bis 20 Uhr, gewaltsam in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Ecke Oberamteistraße/Honbergstraße in Tuttlingen eingedrungen.

Auf der Suche nach Beute verteilten die Eindringlinge laut einer Mitteilung der Polizei sämtliche Gegenstände von vorhandenen Regalen und Schrankinhalte auf dem Fußboden der Wohnung. Nach erster Überprüfung sei nichts entwendet worden.

Wer hat etwas gesehen?

Die Polizei Tuttlingen hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise. Personen , die am Montagabend verdächtige Wahrnehmungen an dem Gebäude Ecke Oberamteistraße und Honbergstraße gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Tuttlingen unter 07461 9410 in Verbindung zu setzen.