Laut Polizeibericht wurde dort ein 27-Jähriger von vier Schwarzafrikanern mit vorgehaltenen Messern bedroht. Da der junge Mann kein Geld dabei hatte, zwangen ihn die Täter an einer Zweigstelle der Kreissparkasse Geld abzuheben und es ihnen auszuhändigen. Bei den Unbekannten soll es sich um vier junge, auffällig große und mit Kapuzenpullis, Jeans und Sportschuhen bekleidete Schwarzafrikaner im Alter von 20 bis 30 Jahren gehandelt haben. Beim Polizeirevier Tuttlingen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen schwerer räuberischer Erpressung eingeleitet, die Kriminalpolizei ermittelt. Der Zeugenaufruf richtet sich insbesondere an eine junge Frau, die zur Tatzeit mit einem Hund im Bereich des Alten Friedhofes unterwegs war sowie an einen Fahrradfahrer, der gegen 3.15 Uhr auf der Stockacher Straße stadtauswärts fuhr und eventuell im Bereich der Forststraße etwas beobachtet hat. Zeugentelefon: 0 74 61/ 941-0 (Kriminalkommissariat Tuttlingen).