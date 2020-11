Unbekannte Täter montierten im Zeitraum von Freitag, 20, November, 16 Uhr, bis Montag, 23. November, 7 Uhr, in der Straße „Im Mittleren Ösch“ Reifen ab, die an zwei Lastwagen angebracht waren.

Die Fahrzeuge standen vor einer Lagerhalle. An einem wurde die Zwillingsbereifung hinten links abmontiert, an dem zweiten Lkw hinten rechts. Es handelt sich um vier Reifen der Marke „Continental„ in einer Größe von 315/70 R 22,5. Die entwendeten Reifen samt Felgen haben einen Wert von rund 4000 Euro.

Personen, die Verdächtiges beobachtet haben, oder Hinweise zum Verbleib des Diebesguts geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen unter der Nummer 07461/9410 zu melden.