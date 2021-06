In der Bahnhofstraße in Mühlheim brannte laut Mitteilung der Polizei am Sonntag gegen 21.30 Uhr im Hinterhof einer metallverarbeitenden Firma ein Papierhaufen. Ein Helfer konnte ein Ausbreiten des Feuers mit einem Feuerlöscher bis zum Eintreffen der Helfer verhindern, sodass kein nennenswerter Schaden entstand. Wie es zum Brandausbruch kam, ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

Gegen 22 Uhr meldete eine Anwohnerin eines Mehrfamilienhauses in der Tuttlinger Möhringer Straße einen Wohnungsbrand im zweiten Obergeschoss. Die Ursache war brennendes Essen auf dem Herd, wobei Küchenutensilien aus Kunstsoff verschmorten und starken Rauchen bildeten. Die Feuerwehr musste einen kleinen Löscheinsatz vornehmen und die stark verrauchte Wohnung lüften, die danach wieder bewohnbar war.

Am frühen Montagmorgen gegen 1 Uhr mussten die Helfer in die Bodenseestraße ausrücken. Auch hier war angebranntes Essen auf dem Herd der Grund für die Alarmierung der Retter, die in diesem Fall jedoch nicht eingreifen mussten. Bei allen Einsätzen kam es nicht zu Personenschäden und nur zu geringen Sachschäden.