Städtische Einrichtungen: Das Haus der Senioren, das Jugendkulturzentrum, die Museen, die Galerie und die Stadtbibliothek bleiben geschlossen. Die Galerie bleibt für den Rest des Jahres geschlossen.

Einkaufsservice: Für Senioren, die nicht persönlich einkaufen wollen, wird das Angebot des Einkaufsservice wiederbelebt. Außerdem wird die Stadtbibliothek ihren Bücherbus häufiger fahren lassen.

Musikschule/Jugendkunstschule: An der Musikschule wird weiter im reduzierten Rahmen unterrichtet. Dies heißt: Wo es möglich ist, wird auf online-Unterricht umgestellt, Präsenzunterricht findet nur mit strengem Hygienekonzept statt, der Ensembleunterricht entfällt. Die Kurse der Jugendkunstschule werden eingestellt.

Rathaus: Das Rathaus bleibt zwar geöffnet, allerdings werden die Bürgerinnen und Bürger gebeten, nur in dringenden Fällen persönlich zu erscheinen und wenn möglich die Termine vorab zu vereinbaren. Dies geht entweder telefonisch mit dem zuständigen Sachbearbeiter, Termine im Bürgerbüro oder im Ausländeramt können auch über die Online-Terminvergabe unter www.tuttlingen.de eingebucht werden, weitere Abteilungen kommen ab 9. November dazu. In den Geschäftsstellen in den Teilorten können Termine nur noch nach telefonischer Voranmeldung wahrgenommen werden.

Gemeinderat: Alle beratenden Ausschüsse tagen nur noch online. Die beschließenden Gremien, bei denen der Gesetzgeber eine Präsenz vorsieht, tagen mit Sicherheitsabstand und mit Maskenpflicht im Großen Saal der Stadthalle oder der Alten Festhalle.