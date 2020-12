Tuttlingen vor 1 Stunde

Der Haushalt 2021 steht: Tuttlingen investiert fast 40 Millionen Euro in langfristige Projekte

Gute Steuereinnahmen in den zurückliegenden Jahren machen diese Investitionen möglich, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Allerdings wird sich im Laufe des kommenden Jahres auch in Tuttlingen die Corona-Krise zu schaffen machen – mit deutlich sinkenden Steuereinnahmen.