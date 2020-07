Zwei Radfahrer im Alter von 72 und 12 Jahren fuhren aufeinander zu Kurz vor der Begegnung entschloss sich der Jugendliche laut Mitteilung der Polizei, den Radweg nach links zu verlassen, um über die angrenzende Rasenfläche abzukürzen. Der entgegenkommende Rentner wich in die gleiche Richtung aus, wodurch es letztlich in der Mitte der Fahrbahn des Fahrradweges zum frontalen Zusammenstoß der beiden Beteiligten kam. Der Rentner musste sich zur Behandlung seiner Verletzungen in das Klinikum begeben. Die beiden Fahrräder erlitten bei dem Zusammenstoß keinen Schaden.