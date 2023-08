Acht neue E-Bike-Genusstouren werden im Donaubergland angeboten. Das berichtet Walter Knittel, Geschäftsführer der Donaubergland GmbH, in einer Pressemitteilung. Die Touren sollen Appetit machen auf das Einkehren in der heimischen Gastronomie entlang der Routen.

Wie wäre es mit einer Tour entlang der Wurstsalat-Runde? Oder für Freunde von vegetarischen Genüssen doch lieber die Spätzle-Tour oder Tolle-Knolle-Tour? Das Radeln mit dem E-Bike durch die herrliche Landschaft wird bei den acht Genusstouren direkt verknüpft mit dem Genuss regionaler Spezialitäten. So kommen Freizeitsportler und Schlemmerfreunde beiderseits zu ihrem Vergnügen.

So gibt es beispielsweise die Spätzle-Tour. Dabei handelt es sich um die Tour, die vom Bäratal auf den Heuberg führt. Die Organisatoren bezeichnen sie auch als „unsere kleine Bära-Runde“. Von Fridingen im Donautal – vom Bahnhof aus – geht es dabei in das Seitental der Donau, das Bäratal. Über die Orte Bärenthal und Gnadenweiler fahren die Radfahrer weiter über Nusplingen auf den Heuberg bis Reichenbach. Mit dem E-Bike sei die Tour gut zu bewältigen und nicht zu lang.

In einem mehr als dreijährigen Prozess habe die Donaubergland GmbH in Zusammenarbeit mit dem Landkreis, den Kommunen und Genehmigungsbehörden die acht neuen E-Bike-Radrouten ausgewiesen. Das Projekt sei vom Land Baden-Württemberg über den Naturpark Obere Donau gefördert worden. Die neuen Touren sind gut zu finden: Sie verlaufen auf offiziellen Radwegen der Landkreise und sind mit blauen Ziffern an den Radschildern ausgezeichnet. Manche Streckenanteile verlaufen naturnah und sind nicht immer geteert. Auch wenn deshalb breitere Bereifung von Vorteil sei, seien die Touren ausdrücklich keine Mountainbike-Touren mit schmalen Single-Trails, stellen die Organisatoren abschließend dar.

Informationen im Internet:

http://www.donaubikeland.de