Tuttlingen vor 2 Stunden

Arbeitsunfall auf Baustelle in Nendingen: Kranführer stürzt drei Meter tief auf Betondecke und verletzt sich schwer

Laut Mitteilung der Polizei verunglückte der 56-Jährige am Mittwoch gegen 12.30 Uhr. Er hat in dem Tuttlinger Ortsteil an einem Rohbau gearbeitet.