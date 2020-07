Die Ermittlungen führten zum Ergebnis, dass das Auto urch einen 17-Jährigen gelenkt wurde, dass die am Auto angebrachten Kennzeichen zu einem anderen Auto gehören und dass das Auto aktuell noch eine Zulassung in einem anderen Landkreis hat. Zudem stellte sich heraus, dass der 17-Jährige in dem Fahrzeug ein verbotenes Elektroschockgerät mitführte und leicht angetrunken war. Die Ermittlungen des Polizeireviers Tuttlingen zur Klärung der Eigentumsverhältnisse und der Verantwortlichkeiten dauern an. Das Auto wurde zur Unterbindung einer weiteren gesetzeswidrigen Nutzung sichergestellt.