Buchheim (pm/sav) Nach einigen Jahren Zwangspause wegen Umbau und Pandemie hat nun wieder das erste Frühjahrskonzert des Akkordeonclubs Buchheim stattgefunden. Den Abend eröffneten die Jugendspieler mit dem Hauptorchester unter der Leitung von Martin Holzenthaler. Mit dem Flashmob „Bella Ciao“ ging es gleich unterhaltsam los. Jede Stimme lief nacheinander unter großem Beifall auf die Bühne. Es folgten die Lieder „Nessaja“ aus „Tabaluga“ und „Hulapalu“ von Andreas Gabalier. Der Applaus war riesig und so gaben die Jugendspieler ihre Zugabe „Wellerman“. Dies schreibt der Akkordeonclub in einer Pressemitteilung.

Danach nahm das Akkordeonorchester Zoznegg als Gast unter der Leitung von Cornelia Messmer auf der Bühne Platz. Mit dem Stück „Concerto d‘Amore“ zeigten sie ihr Können, mit den Medleys von Santiano und den Kultschlagern der 70er-Jahre rissen sie das Publikum mit. Bei Melodien wie „Eine neue Liebe“ und „Im Wagen vor mir“ wurde das Orchester vom klatschenden Publikum mit Gesang unterstützt. Auch vom Akkordeonorchester Zoznegg wurde eine Zugabe verlangt.

Nach einer Pause folgte das Hauptorchester des Akkordeonclubs Buchheim unter der Leitung von Martin Holzenthaler. Es ging mit „Phantom der Oper“ laut und schwungvoll los. Mit „Live And Let Die“ und „The Wall“ ging es rockig weiter. Mit den Westernmelodien von „Morricone Special“ verabschiedete sich der Akkordeonclub. Bei den letzten drei Stücken unterstützte Gerhard Frey die Akkordeonspieler an der E-Gitarre. Durch das Programm führte Sonja Schmid. Unter großem Applaus und Zugabe-Rufen folgte „Biscaya“. Nach der Verabschiedung durch den Vorsitzenden Wendelin Fehrenbacher folgte eine Zugabe beider Orchester mit der bekannten „Schwarzwaldmarie“. Auch hier sang das Publikum gerne mit. Somit endete für den Verein ein erfolgreicher und gelungener Abend.