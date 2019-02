von Jutta Freudig

Die Kommunalwahlen am Sonntag, 26. Mai, werfen ihre Schatten voraus. Die Offene Grüne Liste hat jetzt ihre Kandidaten für die Wahl zum Tuttlinger Kreistag nominiert. In allen sieben Wahlkreisen des Landkreises Tuttlingen treten insgesamt 60 Bewerber für die Grüne Liste an. "Unser Markenzeichen ist sicher der hohe Frauenanteil", so Hans-Martin Schwarz, Fraktionssprecher der Fraktion der Grünen im derzeitigen Tuttlinger Kreistag. Von den 60 Kreistagskandidaten der Grünen sind 33 Frauen, was einen Anteil von 55 Prozent ausmacht.

Folgende Bewerber treten bei der Kreistagswahl in den sieben Wahlkreisen des Landkreises Tuttlingen für die Offene Grüne Liste an (Nennung der Kandidaten in der Reihenfolge ihrer Listenplätze):