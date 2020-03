Wegen versuchten Totschlags wird gegen einen 33-Jährigen, der in Tuttlingen einen anderen Mann mit einem Küchenmesser schwer verletzt hatte.

Wie die Staatsanwaltschaft Rottweil und das Polizeipräsidiums Konstanz in einer gemeinsamen Mitteilung am Mittwoch informierten, ereignete sich die Tat am Sonntagabend. Im Rahmen einer Ringfahndung konnte noch am Sonntagabend ein 33-jähriger Mann mit Migrationshintergrund, nachdem er gegen 20.45 Uhr in einem Gebäude in der Schützenstraße einen 32-jährigen Landsmann mit einem Küchenmesser angegriffen und schwer verletzt hatte.



„Nach bisherigen Erkenntnissen traf der Tatverdächtige, der persönliche

Differenzen mit dem Opfer hatte, den Geschädigten in der Wohnung eines

Unbeteiligten, wo es zu einer Auseinandersetzung der beiden Beteiligten kam“, informierte Herbert Storz, einer der Sprecher des Polizeipräsidiums Konstanz.

„Nachdem der Wohnungsinhaber dies nicht duldete und die beiden

Beteiligten aus der Wohnung wies, nahm der 33-Jährige noch in der Wohnung ein

längeres Küchenmesser an sich, ging mit diesem bewaffnet auf den hinter ihm

hergehenden Kontrahenten los und versuchte mehrfach, auf diesen einzustechen“, schilderte Storz das Szenario.

Das Opfer erlitt hierbei eine Stichverletzung im Bauchbereich. Dem Geschädigten

gelang es, sich gegen den Angreifer zu wehren. Als er sich zur Gegenwehr mit

einer aufgefundenen Holzlatte bewaffnete, ergriff der Tatverdächtige die Flucht

und entfernte sich mit einem Auto vom Tatort.

Der Flüchtige wurde im Rahmen der Fahndung im Stadtgebiet aufgegriffen und

festgenommen. Das zur Tat benutzte Küchenmesser wurde bislang nicht aufgefunden.

Der Festgenommene wurde am Montag auf Antrag der

Staatsanwaltschaft Rottweil dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der anordnete, den Festgenommenen in Untersuchungshaft zu nehmen. Der 33-Jährige wurde in ein Gefängnis gebracht.