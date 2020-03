In der aktuellen Corona-Krise appelliert der Tuttlinger Landrat Stefan Bär eindringlich an die Bürger des Landkreises, mit Blick auf eine Ausbreitung des Coronavirus zu Hause zu bleiben. Die Zahl der Corona-Fälle habe sich vom 13. März bis zum 19. März von ursprünglich drei auf zwölf Fälle vervierfacht. Darunter befindet sich auch eine Person in der Region Geisingen.

„Wenn die soziale Interaktion nicht deutlich zurückgeht, dann brauchen wir eine Ausgangssperre“, betonte der Landrat am Freitag in einer Telefonkonferenz vor Journalisten. „Das Problembewusstsein für die Lage fehlt meiner Meinung nach noch bei vielen Menschen. Daher ist es wichtig, genügend Abstand zu anderen Personen zu halten und am besten zu Hause zu bleiben“, betonte Bär.

Tuttlingen Corona: Zwei-Meter-Regel gilt für Handel und Gastro Das könnte Sie auch interessieren

Laut Bär stehe der Landkreis Tuttlingen mit derzeit zwölf Fällen im Vergleich zu den anderen Landkreisen noch gut da. „Wir leben jedoch nicht auf einer Insel der Seeligen und müssen uns auf steigende Zahlen einstellen“, sagte Stefan Bär. Es sei nicht auszuschließen, dass es bis Ende März um Landkreis Tuttlingen schon einhundert Corona-Fälle geben werde. Daher appelliert der Landrat eingehend an die Bürger, untereinander genügend Abstand gemäß den Empfehlungen des Robert Koch Instituts einzuhalten und die Hygieneempfehlungen zu befolgen. „Zu hause bleiben und persönliche Kontakte vermeiden“, rät der Landrat weiter, der keinerlei Verständnis dafür hat, dass bei manchem noch das Problembewusstsein für die Lage fehlt. „Das Virus ist schlimm, schlimmer ist aber die Hysterie darum herum. Darum sollte sich jeder etwas zurück nehmen und Abstand halten“, betonte Bär.

Tuttlingen Corona-Verordnung: Vier von 65 Gaststätten fallen negativ auf Das könnte Sie auch interessieren

Im Landkreis selbst sei man gut vorbereitet. „Wir haben entschieden, das Personal des Gesundheistamts zu verstärken, alleine 16 Personen arbeiten jetzt in der Hotline“, erklärte der Kreischef. Wenn die Fallzahlen weiter steigen, würde man auch beim Personal nachlegen. Wie Bär weiter informierte, werden etwa 60 bis 80 Personen täglich in den Corona-Testzentren Tuttlingen und Spaichingen getestet. Bis Freitag seien im Kreis bereits etwa 1000 Abstriche genommen worden, darunter hätten sich zwölf mit einem positiven Ergebnis befunden. Allerdings könnte es sein, das um den Dienstag herum die Sets für die Abstrichtests ausgehen könnten. Laut Bär seien von diesem Problem auch andere Landkreise betroffen.

Gut vorbereitet sei man in den Kliniken: Im Tuttlinger Krankenhaus sei man auch für schwer Corona-Kranke gerüstet. „Hier gibt es ausreichend Platz für Isolierbetten“, sagte Bär. Infizierte mit leichteren Symptomen könnten im Bedarfsfall auch im Spaichinger Krankenhaus behandelt werden. Die sei aber derzeit kein Thema. Ein großes Lob sprach Stefan Bär für die Solidaritätsaktionen aus, die von Bürgern für ältere Menschen und Risikopatienten im Landkreis gestartet wurden.

Mit Blick auf eine mögliche Ausgangssperre sagte der Landrat, dass dies die Polizei entsprechend kontrollieren werde, in Tuttlingen beispielsweise werde der kommunale Ordnungsdienst mit der Polizei zusammenarbeiten.