Zeugen, Beteiligte und Geschädigte sucht die Polizei zu einem Vorfall, der sich am Donnerstagabend gegen 20 Uhr auf dem Donauspitz unterhalb des Poststeges bei einem dort stehenden Holz-Pavillon ereignete.Passanten beobachteten an dem beschriebenen Ort eine tätliche Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten, die sich beim Eintreffen der Polizei bereits entfernt hatten. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten mehrere junge Männer in Streit, die Gewalttätigkeiten richteten sich insbesondere gegen ein Opfer, das nach Angaben von Zeugen durch mehrere Beteiligte niedergeschlagen und getreten wurde.„Die Spurensuche am Tatort und die Überprüfung mehrerer Personen im Rahmen der Fahndung führten bislang nicht zur Klärung des Sachverhalts und zur Feststellung aller Beteiligten, insbesondere des Opfers“, informierte ein Polizeisprecher.Personen, die der Polizei sachdienliche Hinweise zur Klärung des Sachverhalts geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tuttlingen, Telefon 07461/9410, zu melden.