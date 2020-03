Der 41-Jährige befuhr nach Polizeiangaben mit seinem Mercedes die Neuhauser Straße aus Richtung der Karlschuhe in Richtung Neuhausen. Nach dem plötzlichen Niesanfall fuhr er auf Höhe des Uhlandparks heftig auf den vorausfahrenden Nissan Micra einer 62-Jährigen auf. Der Nissan wurde nach dem Anstoß auf den davor fahrenden Jeep eines 50-Jährigen aufgeschoben.An den drei an dem Verkehrsunfall beteiligten Autos entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 8000 Euro. Der erste Aufprall des Mercedes auf den Nissan war so heftig, dass an dem Mercedes die Airbags auslösten. Bei dem Nissan wird von einem Totalschaden ausgegangen. Verletzt wurde laut Polizei bei dem Verkehrsunfall niemand.