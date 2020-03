Viele Regeln zur Eindämmung des Coronavirus werden noch nicht konsequent eingehalten. Am Freitag suchte Oberbürgermeister Michael Beck persönlich Supermärkte auf, außerdem wird der Kommunale Ordnungsdienst (KOD) weiter unterwegs sein. Sämtliche für Tuttlingen geltenden Regeln sind auf der städtische Website abrufbar.



Schlangen vor den Theken, Gedrängel an der Kasse, kein Schutz für die Mitarbeiterinnen: „Ich war entsetzt, was ich zu sehen bekam“, so OB Michael Beck nach dem Besuch eines großen Tuttlinger Supermarkts am Freitag. Persönlich hatte er sich mit Mitarbeitern des Ordnungsamtes auf den Weg gemacht, um die Lage zu beurteilen. In den Geschäften, in denen es keinen gab, verteilten Beck und das Ordnungsamt auch die noch vorhandenen Bestände an Mundschutz. „Der KOD wird weiter unterwegs sein, zu kontrollieren und zu beraten – unter anderem auch mit Plakaten, auf denen die wichtigsten Verhaltensregeln in Erinnerung gerufen werden“, kündigte Stadtsprecher Arno Specht an.

Auf dem Wochenmarkt war die Lage zeitweise kritisch, dann aber beruhigt. Es dauerte eine Weile, bis sich Schlangen und Gruppen aufgelöst hatten, die es zeitweise trotz aller Ermahnungen gab. Auch hier war der KOD unterwegs, das Citymanagement stellte ebenfalls Warnplakate auf. Seit Freitag hängen außerdem an zahlreichen Stellen der Stadt die Plakate der Aktion „#bleibtzuhause“. Sie appellieren mit eindringlichen Motiven, nur in dringend nötigen Fällen aus dem Haus zu gehen und auf private Treffen und Parties komplett zu verzichten.

„Nach aktuellem Stand werden das Wochenende über die bereits geltenden Regeln weiter in Kraft sein. Wie für ganz Baden Württemberg ist auch für Tuttlingen die Landesverordnung ausschlaggebend, ergänzt wird sie durch eine entsprechende Allgemeinverfügung der Stadt Tuttlingen„, so Arno Specht.