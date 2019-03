Bei einem Halt auf einem Parkplatz ist ein 59-jähriger Mann in Baden-Württemberg von seinem eigenen Lastwagen überrollt und getötet worden. Wie die Polizei in Tuttlingen am Montag mitteilte, hielt der Mann am Sonntagnachmittag an einer Landstraße an und stieg aus seinem Kleinlastwagen.

Als er sich hinter dem Fahrzeug befand, setzte sich dieses in Bewegung und überrollte den Mann. Der Fahrer war den Angaben zufolge allein unterwegs. Es wurden Ermittlungen zum Unfallhergang eingeleitet. Auch eine technische Überprüfung des Fahrzeugs sollte erfolgen. (AFP)