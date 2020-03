In den Räumen der Fritz-Erler-Schule im Berufsschulzentrum Tuttlingen wird am Dienstag, 24. März, ein durch die niedergelassenen Ärzte betriebenes Corona-Zentrum eröffnet.

„Neben den Test-Abstrichen sollen hier auch Kurzberatungen und gegebenenfalls ärztliche Untersuchungen zum Coronavirus durchgeführt werden. Der Erstkontakt hat immer zuerst telefonisch über den Hausarzt zu erfolgen“, informierte Julia Hager, Sprecherin des Landratsamts Tuttlingen.

Patienten, die grippeähnliche Symptome aufweisen, sollen sich direkt an ihren Hausarzt wenden.

Geisingen Tuttlingens Landrat Stefan Bär appelliert an die Bürger: „Zu hause bleiben“ Das könnte Sie auch interessieren

„Personen, die über keinen Hausarzt verfügen oder am Abend und am Wochenende erkranken, wenden sich wie bisher an die Service-Hotline 116 117“, so Hager weiter.