Die Überprüfung von 65 Gaststätten im Innenstadtbereich am Mittwochabend im Zeitraum von 18 bis 19.30 Uhr durch Polizeibeamte des Polizeireviers Tuttlingen ergab, dass in vier Betrieben gegen die Bestimmungen der durch die StadtTuttlingen erlassenen Allgemeinverfügung zur Verhinderung derweiteren Ausbreitung des Corona-Virus verstoßen wurde.„Die weiteren Maßnahmen gegen die Betroffenen erfolgen in Absprache mit der Stadt Tuttlingen in deren Funktion als zuständige Ortspolizei- und Bußgeldbehörde“, informierte ein Polizeisprecher.