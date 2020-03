Angesichts der Ausbreitung des Coronavirus und einer erhöhten Gefährdung für ältere Personen ruft Oberbürgermeister Michael Beck dazu auf, dass in diesen Tagen die Nachbarschaftshilfe wichtiger denn je sei.

„In Krisen zeigt es sich, wie es um eine Gesellschaft steht – und jetzt ist Solidarität wichtiger denn je“, so Ober Michael Beck. Da besonders ältere Bürger mit einem geschwächten Immunsystem es vermeiden sollten, in die Öffentlichkeit zu gehen, und sei es nur zum Einkaufen, werden die Bürgerinnen und Bürger gebeten, genau hinzuschauen, wer in ihrer Umgebung jetzt Unterstützung brauchen könnte.

Die Stadtverwaltung teilt zudem mit, dass trotz der Schließung des Haus der Senioren und Absage sämtlicher Aktivitäten und Angebote für Senioren die Mitarbeiterinnen des Seniorenbüros telefonisch erreichbar sind. Zusätzlich zur nachbarschaftlichen Unterstützung übernimmt das Seniorenbüro die Koordinierung eines Einkaufsdienstes für ältere Menschen, um notwendige Dinge in kleinerem Umfang ins Haus zu liefern.

Wer Hilfe benötigt, kann sich im Seniorenbüro der Stadt Tuttlingen, Telefon 07461/99330 oder 0151/61900680 immer am Dienstag und Donnerstag in der Zeit von 9 bis 11 Uhr melden.