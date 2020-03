Der vom Seniorenbüro der Stadt Tuttlingen organisierte Einkaufsservice für Senioren hat noch Kapazitäten frei. Das Team ist mit zwei Fahrzeugen unterwegs, damit Senioren oder andere Risikopersonen nicht zum Einkaufen aus dem Haus müssen.

Zwei Fahrzeugen – der Senioren-Einkaufsbus sowie der Bus der Abteilung Jugend – steht dem Team des Seniorenreferats zur Verfügung. „Gerade ältere oder kranke Menschen sollen jeden Kontakt meiden – idealerweise also auch nicht zum einkaufen gehen“, so Oberbürgermeister Michael Beck. Hier springt daher der Einkaufsservice ein.

Wer Bedarf hat, kann sich unter immer dienstags und donnerstags von 9 bis 11 Uhr im Seniorenbüro der Stadt Tuttlingen unter Telefon 07461/99330 und 0151/61900680 anmelden und durchgeben, welche Artikel benötigt werden. Auch kleiner Botengänge – zum Beispiel ein Rezept beim Arzt abholen – sind möglich. Der Service ist kostenlos.

Viele der Stadt persönlich bekannte Senioren – zum Beispiel Mitglieder des Ortsseniorenrat, Seniorenpassinhaber oder regelmäßige Besucher im Haus der Senioren – wurden persönlich informiert, außerdem liegen Flyer in Sozialstationen oder bei Ärzte aus.

Am Freitag war Premiere, fünf Einkaufslisten wurden abgearbeitet. Je nach Bedarf wird das Angebot weiter ausgebaut. Dabei geht die Stadt davon aus, dass dies schon bald der Fall sein wird: „Viele Senioren merken erst jetzt, dass sie als Risikogruppe besser zuhause bleiben und den Dienst in Anspruch nehmen sollten“, so eine Pressemitteilung der Stadtverwaltung.

Noch hat der Service aber Kapazitäten frei, auch stehen ausreichend Helfer zur Verfügung. Um die Telefone frei zu halten, bittet die Stadt daher, keine weiteren Hilfsangebote per Telefon zu melden. Sollte hier wieder Bedarf bestehen, wird es entsprechend veröffentlicht.

SK verbindet

Wer kann mir erklären, wie ich über mein Handy ein Videotelefonat mit den Enkeln führe? Wer kann mir ein paar Lebensmittel mitbringen? Diese Fragen stellen sich derzeit für viele Menschen in unserer Region. Zugleich gibt es bei uns vor Ort zahlreiche Personen, die gerne helfen wollen. Beide Seiten bringt der SÜDKURIER mit dem neuen Angebot „SKverbindet“ zusammen. Auf einer Internetseite können Hilfswillige anbieten, wo sie mit anpacken wollen. Die Kontaktdaten veröffentlichen wir dann, so dass sich Hilfesuchende direkt an Nachbarn werden können. Das Angebot ist komplett kostenfrei und basiert auf der Idee des Ehrenamts. Wer Hilfe braucht oder Hilfe leisten will, liest über das Angebot des Medienhauses im SÜDKURIER oder auf www.skverbindet.de.