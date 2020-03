Ins Rutschen geraten ist nach Polizeiangaben am Sonntagabend, kurz vor 22 Uhr, eine 21-jährige Fahrerin mit einem Mercedes auf der Straße „Am Honberggraben„. Anschließend sei die Frau mit dem Wagen gegen einen Baum geprallt. „Die junge Frau war – von der Burgruine Honberg kommend – auf der abfallenden Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs, als der Mercedes auf der mit Schnee bedeckten Straße ins Rutschen geriet, von der Fahrbahn abkam und an der angrenzenden Böschung gegen einen Baum prallte“, informierte ein Polizeisprecher. Die 21-jährige sei nur langsam unterwegs gewesen und blieb bei dem Unfall unverletzt. Am Auto entstand Schaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Auch der Baum und die Böschung wurden beschädigt.

Ohne sich weiter um die Schadensregulierung zu kümmern oder den Unfall bei der Polizei zu melden, versuchte die junge Frau mit der Hilfe von Bekannten das Auto aus der Böschung zu ziehen. Dies misslang. Eine Polizeistreife entdeckte den an der Böschung zurückgelassenen Wagen am frühen Montagmorgen, kurz nach 2.30 Uhr, und leitete die entsprechenden Ermittlungen nach der Unfallverursacherin ein. Diese meldete sich dann selbst gegen 3.15 Uhr – also erst rund fünf Stunden nach dem Unfall – auf der Polizeiwache.

Nun ermitteln die Beamten wegen des Tatbestandes des unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle gegen die 21-Jährige. „Möglicherweise haben sich auch die Helfer wegen versuchter Strafvereitelung strafbar gemacht“, so der Polizeisprecher.