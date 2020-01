Eine vermeintliche Abkürzung ist einer 52-jährigen Autofahrerin teuer zu stehen gekommen.

Abgesenkter Absperrpoller. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Laut Polizei fuhr die Frau am frühen Freitagmorgen in Tuttlingen einem Reinigungsfahrzeug in den normalerweise mit Pollern abgesperrten Fußgängerbereich der Bahnhofstraße hinterher.

Villingen-Schwenningen Warum sind die Absperrpoller oft kaputt? Durch falsches Einfahren, Unfälle und Vandalismus Das könnte Sie auch interessieren

Hinter dem Straßenkehrer fuhren die Absperrpoller wieder hoch und einer verkeilte sich unter dem Mercedes der 52-Jährigen.

Ausgefahrener Absperrpoller. | Bild: Hans-Juergen Goetz

Der Poller wurde laut Polizei aus dem Boden gerissen und das Auto dermaßen beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 10 000 Euro. Das Loch im Boden wurde durch den Bauhof Tuttlingen abgesichert.