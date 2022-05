Ein 84-Jähriger ist nach einem Unfall mit einem fahrbaren Rasenmäher gestorben. Weil er den Auffangbehälter des Fahrzeugs leeren wollte, fuhr der Senior nach Polizeiangaben vom Sonntag an einen Abhang in Böttingen (Kreis Tuttlingen).

Dabei rollte der Aufsitzrasenmäher der Mitteilung zufolge rückwärts den Hang herunter und überschlug sich. Der 84-Jährige geriet unter das Gefährt. Mit schweren Verletzungen kam der Mann am Freitag in ein Krankenhaus, in dem er wenig später seinen Verletzungen erlag.

(dpa)