Laut Mitteilung der Polizei befuhr der Audifahrer die Theodor-Heuss-Straße in Richtung Tuttlingen-Innenstadt. Unmittelbar vor Tuttlingen bemerkte er zu spät, dass ein vor ihm fahrender VW-Fahrer verkehrsbedingt anhalten musste und fuhr auf diesen auf. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von 7000 Euro. Verletzt wurde niemand.