Weil offenbar das Lenkrad vibrierte, kam ein 65 Jahre alter Fahrer eines Honda am Dienstagmorgen in der Theodor-Heuss-Allee in Schwierigkeiten. Er geriet mit seinem Wagen gegen die Leitplanke, wodurch laut Mitteilung der Polizeiein Schaden von 6000 Euro entstand.

Bei der Inaugenscheinnahme des Autos stellten die Polizeibeamten allerdings keine Auffälligkeiten an der Lenkung fest. Da der acht Jahre alte Honda nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit war, musste er abgeschleppt werden.