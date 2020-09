Demnach befuhr ein 48 Jahre alter Mann mit seinem Auto den Parkplatz eines Supermarktes an der Rudolf-Diesel-Straße. Beim Passieren des Tankstellenbereichs ließ er laut Mitteilung der Polizei eine zehnköpfige Personengruppe queren. Aus der Gruppe heraus wurde er von verschiedenen Personen verbal beleidigt.

Nachdem der 48-Jährige sein Fahrzeug im hinteren Parkplatzbereich geparkt hatte und den Supermarkt durch den Hintereingang betreten wollte, wurde er von zwei männlichen und einer weiblichen Person aus der Personengruppe abgepasst. Von der weiblichen Person wurde ihm der Mittelfinger gezeigt. Einer der Männer holte zur Einschüchterung einen Teleskopschlagstock hervor während der andere Mann dem 48-Jährigen unvermittelt Reizgas in das Gesicht sprühte. Anschließend flüchteten die Personen.

Das Polizeirevier in Tuttlingen sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und Angaben zur Täterschaft machen können. Bei der Person, die das Reizgas eingesetzt hat, soll es sich um einen circa 1,78 Meter großen Mann Ende 20 gehandelt haben, welcher eine rote Jacke und eine Basecap trug und mit osteuropäischem Akzent sprach. Die Person mit dem Teleskopschlagstock war deutlich kleiner und trug eine schwarze Hose, eine schwarze Jacke und eine schwarze Basecap. Sein Gesicht hatte er mittels Tuch verdeckt. Er sprach ebenfalls mit Akzent. Die Frau wurde als 1,50 Meter roß beschrieben. Sie hatte schwarze schulterlange Haare und trug eine schwarze Jacke. Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei in Tuttlingen unter der Telefonnummer 0 74 61/94 11 85.