Ein Schaden in Höhe von rund 4000 Euro ist die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstag, 15. September, gegen 9.30 Uhr in der Kreuzung Alleenstraße und Königstraße ereignet hat.

Laut Polizei befuhr eine 72-jährige Opel-Fahrerin die Alleenstraße in Richtung Stadtmitte und wollte auf die Königstraße abbiegen, als sie die entgegenkommende 59-jährige VW-Fahrerin übersah. Bei dem Zusammenstoß der Fahrzeuge wurde niemand verletzt.