Ein 17-Jähriger ist am Dienstag, 8. Dezember, gegen 20 Uhr von Zeugen dabei beobachtet worden, wie er in der Jahnstraße einen brennenden Gegenstand in einen Altkleidercontainer geworfen hat. Wie die Polizei in einer Mitteilung berichtet, flüchtete er anschließend.

Eine Täterbeschreibung führte die Beamten zu dem Täter. Die Freiwillige Feuerwehr Tuttlingen war mit einem Fahrzeug und sechs Einsatzkräften vor Ort und löschte den Brand.