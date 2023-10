Der 17-jährige Azat E. aus Tuttlingen wird laut Polizei seit Sonntag, 9. Oktober, vermisst. Nach bisherigen Erkenntnissen habe der 17-Jährige am Sonntagmorgen die elterliche Wohnung verlassen und sich in die Innenstadt von Tuttlingen begeben. Dort wurde der vermisste Jugendliche letztmals kurz vor 9 Uhr im Bereich des Stadtgartens zu Fuß in Richtung Hauptbahnhof Tuttlingen gehend von einem Bekannten gesehen. Seitdem fehlt jede Spur von dem Vermissten.

Der Jugendliche trage weder Ausweispapiere noch Gepäckstücke bei sich. Zu seiner getragenen Bekleidung ist lediglich bekannt, dass er zum Zeitpunkt des Verschwindens ein schwarzes T-Shirt getragen hat. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich Azat E. in einer hilflosen Lage befindet, weshalb die Polizei um sachdienliche Hinweise bittet.

Angaben zur vermissten Person

Der vermisste Azat E. ist 17 Jahre alt und türkischer Herkunft. Er ist schlank, hat kurze schwarze Haare und ist etwa 1,60 Meter groß. Azat E. ist der deutschen Sprache nicht mächtig. Zum Zeitpunkt des Verschwindens trug er ein schwarzes T-Shirt. Weitere Details zu der getragenen Bekleidung sind nicht bekannt. Der 17-Jährige dürfte im Besitz einer geringen Menge Bargeld sein. Ein vermutlich von ihm mitgeführtes Handy ist nicht in Betrieb.

Personen, die Angaben zum Verbleib oder Aufenthalt des Azat E. machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Tuttlingen, 07461 941-0, oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen. Ein Lichtbild des Vermissten ist hier zu sehen.