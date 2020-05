von Christel Börsig-Kienzler

Am 1. Mai hat dieser das Unternehmen übernommen. Laut Mitteilung des Unternehmens sind zwölf Arbeitsplätze gerettet. Der Investor wollte auf Nachfrage nicht genannt werden.

Seit über 100 Jahren ist die Triberger Firma Arnold Dold in Familienhand gewesen. Nachdem Franz Göttler den Betrieb 1934 von den damaligen Besitzern Makarius und Arnold Dold übernommen hatte, ging die Firma 1995 an dessen Tochter Gislinde Hermann über. Seit dem Jahr 2000 leitete sie diese gemeinsam mit ihrem Sohn Stefan Hermann, der die Familientradition in dritter Generation fortführte. Stefan Hermann wird auch mit dem neuen Investor in der Firma Arnold Dold in leitender Position tätig bleiben. Vorrangiges Ziel der neuen Geschäftsführung ist es eigenen Ausführungen zufolge nun, die Attraktivität der Firma Arnold Dold gegenüber den Kunden zu steigern und damit diese wieder auf Kurs zu bringen.

Das Unternehmen hat sich auf die Herstellung von Sonderwerkzeugen in der Verzahnungsbranche spezialisiert. Dabei werden verschiedenste Bereiche beliefert, wie etwa die Automobilindustrie, die Medizintechnik oder die Elektroindustrie.