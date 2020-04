von Priska Dold

Finanzielle Verluste durch die derzeit die Welt beherrschende Corona-Krise gibt es nicht nur in der Wirtschaft. Auch kleine Vereine spüren dies deutlich, bis jetzt durften keine Vereinsfeste stattfinden und es sieht in nächster Zeit nicht nach einer Änderung aus.

Gremmelsbach Die Gremmelsbacher wissen, wo es langgeht – Und nach diesem Artikel wissen Sie es auch Das könnte Sie auch interessieren

Es trifft auch die Trachtenkapelle Nußbach, die eigentlich in den nächsten Tagen im Festzelt beim Sportplatz ihre Walpurgisnacht und gleich darauf folgend am 1. Mai das Frühlingsfest veranstalten wollte. Wie in den Jahren zuvor rechneten die Veranstalter wieder mit vielen Besuchern an beiden Tagen. Nun muss der Verein auf diese Einnahmen verzichten. Beide Veranstaltungen sind von großer Bedeutung, stellen sie doch die Haupteinnahme des Jahres dar. Doch es gelte gerade, den allgemeinen Regeln zu folgen.

Spontaner Ersatz angedacht

Zu einem Ausgleich ist vom Vorstands­team angedacht, im Spätsommer oder Herbst eine kleinere Ersatz-Veranstaltung zu organisieren. „Wir wären da sehr spontan“, äußerte sich Anna Welke. Und sie hoffen auf alle Fälle dass dies so laufen kann. In solch großem Rahmen mit Festzelt natürlich nicht, doch einen gemütlichen Hock mit Gästen auf dem Kirchplatz kann sich das Vorstandsteam schon vorstellen.

Triberg Behelfsmasken sind bei den Tribergern höchst begehrt Das könnte Sie auch interessieren

Auch fehlen den aktiven Musikern die Proben, die ebenfalls situationsbedingt ausfallen. Eigentlich hatten sich alle auf einen Neuanfang gefreut. Mit Gottfried Himmel hatten sie einen Dirigenten gefunden, der nach der Jahresversammlung im März sein Amt als musikalischer Leiter übernehmen wollte. Aber es konnten keine Zusammenkünfte mehr stattfinden und es sind auch keine absehbar. Vielleicht üben die Musiker ja daheim?

Viele Ideen zu Klorollen

Einen kleinen Spaß gönnten sie sich in den vergangenen Tagen noch. Die Trachtenkapelle erhielt die Aufforderung, sich an der Klorollenchallenge zu beteiligen. Natürlich machten die Musiker mit. Viele lustige Videoclips zeugen vom Ideenreichtum, was sich mit besagten Klorollen alles anstellen lässt. Und das alles untermalt mit Blasmusik.