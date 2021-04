Die Polizei hat die mutmaßlichen Täter der Einbruchsserie in Triberg festgenommen. Nach der Veröffentlichung von Fahndungsfotos erkannte ein Zeuge die zwei polizeibekannten Männer.

Schaden von mehr als 20 000 Euro

Seit März diesen Jahres hat der Polizeiposten Triberg wegen mehrerer Einbruchsdiebstähle in Triberg ermittelt. Dabei erbeuteten die Täter Bargeld, Zigaretten, Schmuck und weitere Wertsachen. Auch ein Auto fiel ihnen in die Hände. Dieses mussten sie am 28. März nach einem Unfall in Triberg stehen lassen. Der Diebstahls- und Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf insgesamt mehr als 20 000 Euro.

Triberg Jetzt gibt es Fotos von den Triberger Serieneinbrechern – Und hier sind sie zu finden Das könnte Sie auch interessieren

Umfangreiche Ermittlungen und ein aufmerksamer Zeuge führten die Ermittlungsbehörden jetzt auf die Spur von zwei polizeibekannten Brüdern im Alter von 21 und 26 Jahren, teilen in einer gemeinsamen Pressemitteilung die Staatsanwaltschaft Konstanz und das Polizeipräsidium Konstanz mit.

Von Überwachungskamera erfasst

Nachdem sie eine Überwachungskamera dabei fotografierte, wie sie mit einer gestohlenen EC-Karte Geld abzuheben versuchten, hatte die Polizei einen Fahndungsaufruf veröffentlicht (wir berichteten). Die Bilder waren im Internet zu sehen. Außerdem lag eine detaillierte Beschreibung der gesuchten Männer vor. Dies führte zum Erfolg der Fahndung.

Umfangreiches Diebesgut entdeckt

Ein Zeuge erkannte nun anhand der Bilder einen der Täter am Montagabend in Triberg und verständigte die Polizei, die den Mann daraufhin festnahm. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung konnten die Beamten auch seinen ebenfalls dringend tatverdächtigen Bruder festnehmen und umfangreiches Diebesgut sowie weitere Beweismittel sicherstellen, heißt es in der Mitteilung weiter.

Umgehend Haftbefehle erlassen

Beide Männer wurden auf Antrag der Staatsanwaltschaft Konstanz dem Haftrichter beim Amtsgericht Villingen überstellt, wo gegen beide Männer umgehend Haftbefehle erlassen wurden. Nach deren Eröffnung wurden die Männer in verschiedene Justizvollzugsanstalten gebracht. Die Ermittlungen der Polizei dauern indes an, heißt es abschließend.