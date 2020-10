von Hans-Jürgen Kommert

Es war beileibe nicht der erhoffte Zuschuss von 45 Prozent, den die Stadt Triberg aus dem Bundesprogramm für die die Sanierung des Waldsportbads erhalten hat. Doch immerhin könnte eine Million Euro an Zuschuss fließen – und die Stadtverwaltung um Bürgermeister Gallus Strobel hofft dazu auf einen Landeszuschuss aus dem Tourismus-Förderprogramm, der etwa 800 000 Euro betragen könnte. „Sollte der nicht kommen, muss der Gemeinderat erneut über den Umfang der geplanten Maßnahme diskutieren“, so der Bürgermeister bei der Vorstellung des Vorhabens im Triberger Gemeinderat.

Komplettumbau ist vom Tisch

Geplant war ursprünglich ein Komplettumbau des Bades mit Kosten von rund 5,9 Millionen Euro bei einem Fördervolumen in Höhe von 2,65 Millionen Euro. Obwohl die jetzige Planung von Gesamtkosten von 3,88 Millionen Euro inklusive Planung in Höhe von 560 000 Euro ausgeht, seien die vorliegenden Planungen sehr attraktiv. Allerdings wurde an diversen Stellen gespart. Dennoch habe sich die Stadt aus Gründen der Nachhaltigkeit für ein Edelstahlbecken entschieden.

Barrierefreier „Strand-Zugang“

So soll nun nicht mehr das gesamte Bad 50-Meter-Bahnen beinhalten, vielmehr sieht das Konzept ein „Kombinationsbad“ mit vier 25-Meter- und zwei 50-Meter-Bahnen vor, letztere in Kombination mit dem Nichtschwimmer-Bereich. Dazu ist eine Sprunganlage geplant, das Nichtschwimmerbecken soll einen barrierefreien „Strand-Zugang“ sowie Attraktionen wie einen Wasserpilz, Nackenduschen, eine Schaukelbucht sowie eine Wellenrutsche erhalten. Die Barrierefreiheit soll auch die Zuwege betreffen.

Aus Kostengründen werde im Funktionsgebäude vorerst nur das Dach saniert und ein neues Kassensystem installiert. Auch das Kinderbecken bleibt zunächst erhalten, lediglich die Vorbereitung der Anbindung werde geschaffen. In Eigenleistung werde im Gebäude der Bereich der Duschen, Umkleide und Spinde verkleinert und eingeschränkt, Duschen und Toiletten zur Verfügung gestellt. Kiosk, Trockensportanlagen und Kneippterrine würden ebenfalls zunächst zurückgestellt.

Saison 2022 fällt komplett aus

Geplant sei der Rückbau des Beckens ab September 2021, sodass praktisch die gesamte Saison 2021 laufen könne. 2022 falle allerdings komplett aus, dafür soll das Bad 2023 wieder eröffnet werden. Dazu sollen ein Abschluss- sowie ein Einweihungsfest zur Finanzierung mit Spenden stattfinden. Weitere Spenden seien zugesagt, so dass er insgesamt mit rund 100 000 Euro rechne, betonte Strobel.

Sehr angetan sei die CDU von den vorliegenden Vorschlägen, sagte Klaus Wangler. Dennoch warnte er, dass auch bei geschrumpfter Planung Kostensteigerungen im Verlauf der Baumaßnahme zu erwarten seien.

Stadt muss einspringen, wenn Zuschüsse ausfallen

Auch die Freien Wähler schlossen sich diesem Statement an, wie Michael Hummel erklärte. Seine Fraktion sei, wie die CDU, über eine Passage im Beschluss gestolpert, wonach bei einem Ausfall der Zuschüsse oder der Spenden die Stadt den Fehlbetrag tragen werde. Strobel meinte dazu, diese Formulierung müsse so im Beschluss stehen, ansonsten drohe die Bundesförderung zu kippen.

Europaweite Ausschreibung wird vermieden

Friedhelm Weber (SPD) dankte für die aufwendigen Vorarbeiten. Der Arbeitskreis habe viele interessante Vorschläge erarbeitet. Seine Fraktion plage die Frage, ob angesichts von Planungskosten, die höher als 214 000 Euro liegen, das Projekt nicht eigentlich europaweit ausgeschrieben werden müsse, was erhebliche Verzögerungen bringen würde. „Wir werden die Planungskosten aufteilen, so werden wir beispielsweise die technische Ausrüstung separat planen lassen“, erklärte Strobel dazu. Ute Meier (SPD) schlug zur Finanzierung eine Art „Baustein-Aktion“ vor.

Der Gemeinderat Triberg beschloss schließlich einstimmig, der vorliegenden Planung mit Gesamtkosten in Höhe von 3,88 Millionen Euro zuzustimmen, Mittel würden in den Haushalten 2021 bis 2023 verbindlich eingestellt. ,