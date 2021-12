Am Wochenende herrscht bereits reger Betrieb. Die Loipen und Pisten in der Region sind beliebt. Betreiber äußern Verständnis für die Auflagen

Triberg/Schonach/Schönwald – Ein nahezu traumhaftes Skiwochenende gab es für Freunde des Skisports in Schonach, zudem in begrenztem Umfang auch in Schönwald und Triberg: Die Loipen waren in allen drei Hauptorten der Raumschaft gespurt und