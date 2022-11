Sarah Weisser steigt in die Geschäftsleitung eines der großen Triberger Unternehmen ein. Kuckucksuhren sind hier Geschäft und Leidenschaft – und die strahlt dank der Digitalsieriung immer problemloser in die Welt aus.

Es gibt sie in lila mit Satinbezug mit Harley Davidson-Motorrädern vor der Hütte. Costa Cordalis hat sie besungen, selbst bei „Tom und Jerry“ taucht sie auf – und in Schonach kann man gleich zwei davon als Häuschen in Übergröße