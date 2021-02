von Hans-Jürgen Kommert

Wenn man in Nußbach in Richtung Fußballplatz unterwegs ist, kommt man an einem unscheinbaren Haus vorbei, an dem am Hang, nicht unbedingt gleich sichtbar, ein Schild angebracht ist, das aus lediglich drei Buchstaben besteht, MAK – Motorrad Anbauteile König. Alles wirkt unauffällig, doch wer sich hierher begibt, will normalerweise etwas ganz Individuelles: ein ganz nach Wunsch aufgebautes Motorrad. Dabei ist Martin König, der Mann hinter dem Kürzel, eigentlich ein Spätberufener.

Schonach Radioaktives Gas aus dem Boden – Schonach will vom Land jetzt Daten sehen Das könnte Sie auch interessieren

„Ich habe den Motorradführerschein erst sehr spät gemacht, nachdem ich einige Monate lang ein 125er-Maschinchen gefahren habe – und eigentlich nie wirklich überholen konnte“, erzählt er. Und König selbst ist kein Motorrad­mechaniker oder ähnliches, sondern gelernter Feinmechaniker, mit Meisterprüfung und langjähriger Erfahrung im Maschinenbau, insbesondere im Lehren- und Vorrichtungsbau. Wer seine Werkstatt betritt, sollte nicht allzu groß sein, denn zum einen ist die Werkstatt eher klein, zum zweiten ziemlich vollgestellt mit Maschinen. Man betritt eine echte Schrauber-Werkstatt.

Überraschender Fund

Doch wo sonst in aller Regel ein Motorrad-Torso bereit für einen individuellen Umbau steht, sieht man derzeit viel edles Eichenholz und komplett neue Holzspeichen-Räder mit Stahlreifen, dazu jede Menge diverser Metallteile. „Meine Frau hat gemeinsam mit ihren Schwestern ein altes Haus in Bräunlingen geerbt. Das Haus steht unter Denkmalschutz und ist in die Stadtmauer integriert – eher ein Liebhaberstück als etwas zum selbst bewohnen. Beim Ausräumen haben wir etliche uralte Maschinen entdeckt. Und dazu auch einen ehemaligen Brückenwagen, der wohl rund 200 Jahre alt ist“, erzählt der Bastler.

Schonach Wer gab dem Kind den Alkohol? 13-Jähriger torkelt völlig betrunken durch Schonach Das könnte Sie auch interessieren

König ist mittlerweile nicht mehr im Maschinenbau tätig, er ist in Rente. In seinem angemeldeten Zweitjob ist er allerdings nicht im Ruhestand. Doch mitten im Winter ist wenig zu tun, deshalb hat König beschlossen, diesen Brückenwagen komplett neu aufzubauen.

Spezialisten sind schwer zu finden

Da die eichenen Holzteile arg abgenutzt und wurmstichig waren, die Räder sogar weitgehend zusammengefault, hat sich der Bastler für die Holzteile professionelle Hilfe geholt – einen ortsansässigen Schreiner für die Teile des Fuhrwerks aus Eiche, einen Wagner und Stellmacher für die Bereifung. Besonders Letzterer sei nicht einfach aufzutreiben gewesen. In Bayern habe er dann einen Fachmann gefunden. Die noch verwendbaren Metallteile entrostete und lackierte er selbst, den Großteil aber musste er neu anfertigen – kein Problem bei der vorhandenen Werkstatt-Ausstattung.

So sieht der montierte Vorderwagen inzwischen aus. | Bild: privat

Mittlerweile hat König alle Teile erhalten, die für den Vorderwagen benötigt werden, die Räder sind sogar komplett. Lackiert hat er die Holzteile mit Bootslack, der auch mal ein Unwetter aushält. Er hofft, die Teile für den Hinterwagen in den nächsten Wochen zu bekommen, dann folgen der Aufbau und die Deichsel. Ursprünglich, vermutet er, sei der Brückenwagen wohl ohne Deichsel ausgekommen und von Hand bewegt worden. Das wolle er so nicht, daher baue er eine Zugdeichsel an.