von Hans-Jürgen Kommert

Der Trompeter Andreas Hehl hat an Weihnachten für die Triberger und Schönwälder gespielt – für alle gleichzeitig. Bereits seine Osteraktion war gut angekommen. Erneut ließ Hehl vom Felsenhäusle am Ehrenmal in Triberg sowie vom Kirchturm der Schönwälder Pfarrkirche St. Antonius zu Padua seine Trompete erschallen. Ab 17.15 Uhr – in Triberg gingen die ersten Lichter an – waren vom Felsenhäusle aus bekannte Choräle und Weihnachtslieder wie das triumphale „Adeste Fidelis“ zu vernehmen.

Hehl schilderte uns seine Eindrücke: „Pünktlich nach dem Viertel-Nach-Glockenschlag der Stadtkirche in Triberg habe ich zu spielen begonnen. Vom Felsenhäusle herab hörte man in der ganzen Wasserfallstadt die Lieder. Obwohl es leicht regnete, strahlte die Stadt eine tolle weihnachtliche, festliche Atmosphäre aus. Viele hörten zu. Überall sah man Menschen an weihnachtlich beleuchten Fenstern oder auf den Balkonen stehen. Spaziergänger lauschten in den Straßen und auf dem Marktplatz oder dem Busparkplatz.“

Regeln werden eingehalten

Von vielen Stellen hörte man nach den Liedern Applaus. Am Busparkplatz hupten die Leute begeistert aus mehreren Autos. „Man hat richtig gemerkt, dass sich die Menschen nach ein bisschen Normalität sehnen“, sagte Hehl. Dennoch konnte Hehl feststellen, dass sich seine Zuhörer trotz aller Begeisterung an die Abstandsregeln hielten.

Mit „Vom Himmel hoch da komm ich her“, „Zu Betlehem geboren“ und „Kommet ihr Hirten“ konnte er die Herzen der Zuhörer mit weiteren Weihnachtsliedern öffnen. Ein besonderes Echo erhielt Hehl für das bayerische Lied „Es wird scho glei dumpa“. Viele Menschen hätten, verstreut auf allen möglichen Plätzen der Wasserfallstadt, den jubelnden Klängen der Trompete gelauscht.

In Schönwald schneit es zur Musik

Einen weiteren Einsatz hatte Hehl nur eine halbe Stunde später in seinem Heimatort Schönwald, wo er von einem Fenster des Kirchturms spielte – auch hier erhielt er sehr positive Rückmeldungen. „Besonders feierlich war hier, dass es zu schneien begann – in Triberg hatte es dagegen leicht genieselt.“ Am Ende seiner festlichen Darbietung stand, wie könnte es anders sein, eines der wohl bekanntesten Weihnachtslieder, „Stille Nacht, heilige Nacht“.

„Ich habe tolle Rückmeldungen erhalten“, freute sich der Trompeter am Tage danach. Das Publikum: „Es war wunderschön, dazu der leichte Schneefall. Lieber Andy, Dir nochmals herzlichen Dank dafür.“ Oder auch so: „Es war noch festlicher wie an Ostern. Die tolle Abendstimmung, die Lichter, der Schneefall. Das war klasse. Vielen Dank lieber Andy.“ „Du hast sehr schön gespielt. Wir haben auf dem Balkon genau gegenüber zugehört. Es war toll.“ „Danke lieber Andy, sehr schön gespielt“, oder „Der Sound vom Felsehisle herab war sehr schön. Wir standen in der Riffhalde“. „Der Auftritt war super. Wir kamen extra aus St. Georgen. Wir haben gehupt und geklatscht“, begeisterte sich ein anderer Zuhörer.