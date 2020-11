Bienen sind ein wichtiger Bestandteil der Natur, heißt es vom Unternehmen. Sie sind lebenswichtig für das Ökosystem, da sie zu mehr als 80 Prozent für die Bestäubung aller Pflanzen verantwortlich sind. Im normalen Prozess der Evolution hat die Biene überlebt, durch die überhandnehmende Menge an schädlichen Einflüssen ist sie jetzt aber stark vom Aussterben bedroht.

Schonach Die Schonacher Puten-Pioniere legen Wert aufs Tierwohl – Jetzt zeigen sie, wie das geht Das könnte Sie auch interessieren

Bei dem Wort „Bienen“ denken viele wohl vor allem an Honig. Mittlerweile gehe es aber nicht mehr nur um den süßen Genuss, sondern um viel mehr: Seit Jahren sei klar, dass der Bestand an Bienen und anderen Bestäubern weltweit zurückgeht, heißt es in der Mitteilung. Es gebe ein Zuviel an schädigenden Einflüssen, die den plötzlichen Kollaps ganzer Bienenvölker verursachten. Sollte die natürliche Bestäubung irgendwann ausbleiben, könne sie nicht wirklich ersetzt werden.

Fatale Entwicklung

Die Verluste in der Insektenwelt seien besorgniserregend. Das sei „fatal“ für Natur und Mensch. Die EGT Unternehmensgruppe habe deshalb beschlossen, dabei zu helfen, das Überleben der Honigbiene zu sichern: Sie hat deshalb vier Bienenvölker vom Bezirks-Imkerverein Triberg angemietet.

Nußbach Von Großvaters Schoß haben Spaziergänger jetzt wieder einen herrlichen Ausblick Das könnte Sie auch interessieren

Zuerst mussten die Bienenvölker an ihre neue Behausung, die Bienenbeute, gewöhnt werden bevor sie am neuen Standort aufgestellt werden konnten. Inzwischen haben die Bienen noch rechtzeitig vor dem Winter auf den Dächern des EGT-Hauptgebäudes in Triberg und des EGT-Neubaus in St. Georgen ihr neues Zuhause gefunden. Der Imkerverein sorge für regelmäßige Kontrollen und eine intensive Betreuung der Tiere.

Fliegendes Personal

„Durch das Anmieten unserer Bienenvölker möchten wir die Bienen-Population gezielt unterstützen. Begleitend zu den Bienenbeuten haben wir je ein Insektenhotel zur Unterstützung der Wildbienen angeschafft“, erklärt Erik Hugel, Geschäftsführer der EGT Energie GmbH. „So schaffen wir für die Biene neuen Raum und Zukunft.“ Positive Aussichten gibt es auch für die menschlichen Mitarbeiter: „Wir freuen uns schon jetzt auf den ersten eigenen EGT-Honig, produziert von unseren kleinsten Mitarbeitern – quasi dem fliegenden Personal der EGT Unternehmensgruppe.“