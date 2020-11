von Marc Eich

Es sollte ein tolles Foto von einem schönen Ausflug werden – doch dann stürzte ein 56-Jähriger vor den Augen seiner Begleiterin in die Tiefe und starb. Der Unfall ereignete sich am Samstag vor zwei Wochen in der Nähe des Rappenfelsens bei Gremmelsbach. Erst auf Anfrage informierte das zuständige Polizeipräsidium Konstanz über Details zu dem tragischen Zwischenfall am 14. November.

Nach Angaben der Polizei hatte an einem Aussichtspunkt ein 56-Jähriger aus Offenburg den Halt verloren – wie Einsatzkräfte erzählen, hatte der Mann an dieser Stelle ein Foto machen wollen. „Er verlor dabei den Halt, versuchte sich noch festzuhalten, stürzte dann aber ab“, erklärt Polizeisprecher Jörg Kluge. Anschließend schlug er nach 15 Metern auf einen Felsvorsprung auf, stürzte aber einen Steilhang weitere 15 Meter herunter und hing schließlich leblos an einer Baumwurzel. Der Einsatz: Gegen 12.30 Uhr seien an diesem Tag die Einsatzkräfte zu einem Aussichtsfelsen in der Nähe des Wanderwegs zwischen Gersbachhöhe und Rappenfelsen gerufen worden. Die Bergwacht sowie der Rettungshubschrauber Christoph 54 aus Freiburg und weitere Kräfte des Rettungsdienstes seien gemeinsam mit der Polizei sofort ausgerückt. Über eine Seilwinde wurde der Notarzt schließlich vom Rettungshubschrauber aus zu der abgestürzten Person heruntergelassen. Doch dieser konnte dem 56-Jährigen nicht mehr helfen. Kluge: „Der Mann wurde wohl schon beim ersten Aufschlagen tödlich verletzt.“ Die 47-jährige Frau, die den Wanderer begleitet hatte, stand derweil unter Schock. Sie musste vom Notfallnachsorgedienst sowie dem DRK-Ortsverein Triberg betreut werden.

Die Helfer der Bergwacht Ortsgruppe Furtwangen übernahmen schließlich die traurige Aufgabe, den Leichnam des Mannes zu bergen. Eine Bergung über die Seilwinde und damit über den Hubschrauber sei nur in besonderen Situationen erlaubt, „beispielsweise, wenn es sich um ein extrem gefährliches Gelände handelt und die Bergung sehr lange dauert“, erklärt Rainer Probst, Vorsitzender der Ortsgruppe Furtwangen, im Gespräch mit unserer Zeitung. Die Spezialisten der Bergwacht, die mit neun Kräften und zwei Fahrzeugen ausgerückt war, standen bei der Bergung jedoch vor einem Problem. Denn das Opfer lag in einem unwegsamen Gelände, in dem es kaum stabile Fixpunkte zur Befestigung der Sicherungstechnik gab. Deshalb brachte die Bergwacht ihr quadähnliches Geländefahrzeug, ein ATV, in Stellung. „Dieses befestigten wir an einem Baum und führten die Sicherung über das ATV durch“, erklärt Probst. So konnte der Leichnam schließlich geborgen und anschließend dem Bestatter übergeben werden. Die Ermittlungen: Mit involviert in den Einsatz war aber darüber hinaus auch die Kriminalpolizei, „da es sich um einen nicht natürlichen Todesfall handelt“, wie Polizeisprecher Kluge erzählte. Diese hätten die Ermittlungen aufgenommen und in diesem Zusammenhang auch die Absturzstelle genauer unter die Lupe genommen.