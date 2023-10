Triberg vor 3 Stunden Wald wird auf größere Trockenheit vorbereitet Triberger Forsteinrichtung für zehn Jahre vorgestellt

26.000 Erntefestmeter sollen geschlagen werden

Bürgermeister Gallus Strobel (rechts) deutet es an: Gegenüber in Richtung Panoramaweg sieht der Triberger Stadtwald gesund und gut gemischt aus, was auch Revierförster Uwe Klein (von links) und Sven Jager als stellvertretender Leiter des Kreisforstamts bestätigen. | Bild: Hans-Jürgen Kommert