von Hans-Jürgen Kommert

Bereits in der vorigen Sitzung stand der Bauantrag von Rebecca Weißer auf der Tagesordnung – sie will die Markisen am Modenstadel beim Boulevard durch zwei Vordächer ersetzen, wie sie in der Folge nach unten an den anderen Häusern angebaut sind. Seinerzeit wollten einige Mitglieder des Gemeinderats einen Vor-Ort-Termin, um beurteilen zu können, inwieweit die Dächer eine Gefahr für Fußgänger oder für Lastwagen darstellen.

Nun zeigte Architekt Martin Rosenfelder gemeinsam mit Berthold Kürner der ausführenden Firma Kürner und Burger aus Schonach, dass diese Gefahr schlicht nicht besteht – das fragliche Schutzdach befindet sich in 2,60 Metern Höhe und ragt gerade mal rund 120 Zentimeter in den Gehsteig hinein.

Charmante Dächer

„Die Dächer sind charmanter als die bisherigen Markisen“, befand Bürgermeister Gallus Strobel – und Friedhelm Weber (SPD), dessen Fraktion den Ortstermin beantragt hatte, zeigte auf, dass die Befürchtungen ungerechtfertigt seien – der Gemeinderat gab daher einstimmig sein Einvernehmen zum Antrag. Ein Bauvorbescheid stellte den ersten Neubeschluss dar, über den der Gemeinderat zu befinden hatte.