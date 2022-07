Mehr als 20 Vereine sind am Wochenende beteiligt. An zwei Tagen ist viel Musik und ein buntes Programm geboten

Am kommenden Wochenende ist es soweit: Zum Triberger Stadtfest wird am 9. und 10. Juli in die Wasserfallstadt eingeladen. Über 20 Vereine sorgen für ein vielfältiges und buntes Programm.Eingeläutet wird das Stadtfest mit einem Umzug vom Triberger