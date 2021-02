von Karl Volk

In diesen Tagen schien die Natur nachholen zu wollen, was sie in vergangenen heißen Sommern versäumt hat. Jetzt kommt die Feuchtigkeit in den Boden, die den Quellen und Wurzeln fehlte.

Karl Volk ist mit der Natur und Historie von Gremmelsbach bestens vertraut. | Bild: Lothar Herzog

Das müsste doch schon reichen, meint der einsame Wanderer auf dem Schwarzwaldhöhenweg in und am Brunnholz in Gremmelsbach. Dem ist bei weitem nicht so, sagt der Landmann. Erst bis zu einem halben Meter tief ist die Erde befeuchtet, zu schnell fließt zu viel Wasser ab. Einsam ist der Wanderer tatsächlich, auch die sonst zahlreichen Mountainbiker stören ihn in seinen Gedanken nicht.

Das „Brunnholz“ in Gremmelsbach verdankt seinen Namen den zahlreichen Quellen im Wald. Aktuell spendet allerdings der starke Regen das lebensnotwendige Nass. | Bild: Karl Volk

Wasser formt Motive

Ein merkwürdiges Phänomen war eben zu beobachten: in den Wipfeln rauscht der Wind, sie biegen sich, und nicht ein Hauch ist auf dem Boden zu spüren. Dafür fließt jetzt aus allen Senken Wasser, jeder ausgefahrene Waldweg ist zu einem Bachbett geworden, Wasser sprudelt aus dem Boden, Miniaturseenlandschaften bilden sich. Motive sind zu erkennen, und man bleibt stehen, um sie auf sich wirken zu lassen.

Quellen nannte man noch in unserer Jugendzeit „Brunnen“, und vor über 1000 Jahren hieß der Wald „Holz“. Der alte Begriff „Brunnholz“ bedeutete also Quellenwald. Der leicht abschüssige Wald vom Windkapf bis zum Hohlops ist ein gewaltiger Wasserspeicher, so dass zum Beispiel der Brunnen vor dem „Moos“ im längsten trockenen Sommer Tag und Nacht nie versiegte, erzählte noch Hermann Dold. Und ja, Heilqualität hat das Wasser – in Hornberg wird heute natürliches Mineralwasser von hier oben als „Lebensquell“ ohne jeden Zusatz verkauft.

Die Erinnerung macht auch vor der Sprachgeschichte nicht Halt. Die Sprache hält gelegentlich Dinge treuer fest als Gegenstände aus Stein oder Metall. Der zweite der „Merseburger Zaubersprüche“, in althochdeutscher Sprache, der Sprache Kaiser Karls des Großen – aus vorchristlicher Zeit kommend ist es dies kein Gebet, sondern Magie – beginnt mit den Versen:

„Phol ende Uuodan vuorun zi holza; du uuart demo Balderes volon sin vuoz birenkit“ und endet mit: „ben zi bena, blout zi bluoda, lid zi geliden, sose gelimida sin“.

Übersetzt bedeutet dies etwa: „Phol (Balder) und Wodan ritten im Wald. Da wurde dem Fohlen Balders sein Fuß verrenkt (...) Bein zu Bein, Blut zu Blut, Glied zu Glied, als ob sie geleimt seien.“